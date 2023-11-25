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Петр Ян: «Хочу все реванши. И со Стерлингом, и с Двалишвили, и с О’Мэлли»

«Пояс или большие гонорары? Брат, без пояса UFC не будет больших гонораров! Безусловно, доход имеет значение.

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