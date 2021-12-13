В Бурятии подучетные школьники посетили Дом научной коллаборации и сыграли в мини-футбол

Сотрудники Управления ОДУУП и ПДН МВД Бурятии во взаимодействии с работниками Министерства образования и науки республики организовали для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, профилактические мероприятия.
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