«Кто первый моргнет, того добьют»: дипломат объяснил, почему РФ не должна останавливаться

России ни в коем случае нельзя соглашаться на заморозку украинской войны по текущей линии фронта. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-секретарь посольства Украины в США, бывший советник генпрокурора Андрей Телиженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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