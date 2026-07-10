«Кто первый моргнет, того добьют»: дипломат объяснил, почему РФ не должна останавливаться

России ни в коем случае нельзя соглашаться на заморозку украинской войны по текущей линии фронта. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-секретарь посольства Украины в США, бывший советник генпрокурора Андрей Телиженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».