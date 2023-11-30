Эндокринолог Калошина: ощущение бодрости от чая длится дольше, чем от кофе

Пить чай с утра для ощущения бодрости и собранности предпочтительнее, чем кофе. Эффект от этого напитка длится дольше, чем яркий прилив сил, который дарит кофе, рассказала врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина.