Эндокринолог Калошина: ощущение бодрости от чая длится дольше, чем от кофе

Пить чай с утра для ощущения бодрости и собранности предпочтительнее, чем кофе. Эффект от этого напитка длится дольше, чем яркий прилив сил, который дарит кофе, рассказала врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии