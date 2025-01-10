Tesla запускает новую модель Y в Китае

Компания Tesla представила новый облик Model Y, предназначенный для китайского и других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, что стало первым серьезным обновлением внедорожника с момента его запуска в 2020 году.
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