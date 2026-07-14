«Начнём экономить с себя»: власти двух регионов России ввели лимит топлива для чиновников

Ставропольский губернатор Владимир Владимиров провёл заседания оперативного штаба по вопросам топливного снабжения региона с участием краевых министров, глав муниципалитетов, представителей нефтяных компаний и антимонопольной службы.
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