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«Было много крови»: массовая драка в Пушкине началась из-за интернет-ссоры

«Было много крови»: массовая драка в Пушкине началась из-за интернет-ссоры

«Было много крови»: массовая драка в Пушкине началась из-за интернет-ссоры Татьяна СергееваПравоохранительные органы продолжают расследование масштабного конфликта, который разразился в минувшие выходные в Парке культуры подмосковного Пушкина.

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