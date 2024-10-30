Чистая прибыль ЧТПЗ выросла на 5 %

АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ), входящее в состав «Трубной металлургической компании» (ТМК), продемонстрировало рост чистой прибыли на 5% за первые девять месяцев 2024 года, несмотря на снижение выручки на 22,2%.