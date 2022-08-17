Боевики ВСУ признают потерю Артёмовска: "Да уже всё"

Боевые действия за Артёмовск только начались, однако боевики ВСУ уже готовы признать потерю города. В социальных сетях активистка Алёна Михайлова опубликовала фотографию с "шавухой" в камуфляжной форме на фоне "любимого бахмутского дворика".