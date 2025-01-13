После снегопада сугробы в Петербурге доросли до 43 см За минувшие выходные на Петербург высыпало половину январской нормы осадков.
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После снегопада сугробы в Петербурге доросли до 43 см За минувшие выходные на Петербург высыпало половину январской нормы осадков.