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Газета.ру

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Депутат Свищёв напомнил о праве на компенсацию за неиспользованный отпуск

Депутат Свищёв напомнил о праве на компенсацию за неиспользованный отпуск

Российские работники имеют право получить компенсацию за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении – работодатель обязан выплатить всю сумму за каждый неотгулянный день, независимо от того, сколько их накопилось.

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