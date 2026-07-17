Депутат Свищёв напомнил о праве на компенсацию за неиспользованный отпуск

Российские работники имеют право получить компенсацию за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении – работодатель обязан выплатить всю сумму за каждый неотгулянный день, независимо от того, сколько их накопилось.
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