Riot Platform зафиксировала чистый убыток в $154 млн в третьем квартале

Ведущие майнеры, чьи акции торгуются на фондовых биржах, начали публикацию квартальных отчетов. Вышедшая статистика компании Riot Platforms ,показала, что добыча BTC по прежнему убыточна и потери в третьем квартале только выросли.
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