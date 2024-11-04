Бастрыкин поручил проверить пробки на волгоградских мостах

Жители южного округа Волгограда обратились за помощью к руководству Следственного комитета после того, как их жалобы на пробки на мосту через Волго-Донской судоходный канал остались незамеченными местными властями.
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