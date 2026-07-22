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Zilliqa приостанавливает нативные транзакции из-за бага в приложении Ledger

Zilliqa приостанавливает нативные транзакции из-за бага в приложении Ledger

Zilliqa приостановила нативные транзакции ZIL после обнаружения критической уязвимости в приложении Ledger, существовавшей с 2019 года, которая позволяла восстанавливать используемые для затронутых транзакций закрытые ключи из общедоступных ончейн-подписей.

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