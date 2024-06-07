К поискам детей в Байкаловском районе присоединился глава свердловской полиции

На место поисков прибывают полицейские, спасатели, волонтёры, привозят необходимую для передвижения по лесу техникуВ Байкаловском районе Свердловской области продолжаются поиски заблудившихся в лесу детей.
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