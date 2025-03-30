Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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ВС РФ готовят масштабное наступление практически по всей линии фронта, карта боевых действий

ВС РФ готовят масштабное наступление практически по всей линии фронта, карта боевых действий

30.03.2025 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 30 марта 2025 года — в нашем материале.

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Комментарии
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Евгений Кузнецов
Верится с трудом на четвертом году войны.
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17 час.
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