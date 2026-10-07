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Тренер Нигерии о 3:3 с Россией: «Горжусь своей командой и тем, как сыграли против такого сильного соперника»

Тренер сборной Нигерии Эрик Шелль оценил ничью с Россией (3:3) в товарищеском матче. «Я и до матча говорил, что считаю сборную России очень хорошей командой.

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