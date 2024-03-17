Путин не исключил создание "санитарной зоны" на Украине

Лидирующий на выборах президента РФ кандидат, действующий глава государства Владимир Путин не исключил, что Россия будет будет вынуждена создать санитарную зону на Украине для защиты регионов РФ от обстрелов.
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