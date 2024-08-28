Делегация от Бобруйщины отправилась на Большой педсовет.

Сегодня в столицу отправилась делегация представителей отделов по образованию Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Осиповичского районов, которая завтра, 27 августа, примет участие в Республиканском педагогическом Совете с участием Главы государства.
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