Память иконы Божией Матери «Троеручица»: что можно и нельзя делать 25 июля, как молиться

В российских храмах 25 июля проводят службу в честь иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Образ известен далеко за пределами православного мира, а его необычная иконография — три руки — привлекает внимание и вызывает благоговейное удивление.
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