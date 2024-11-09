Композитор Александра Пахмутова празднует свое 95-летие

Композитору, народной артистке СССР Александре Пахмутовой исполнилось 9 ноября 95 лет. В ее послужном списке примерно 400 песен, среди них такие культовые композиции, как "Песня о тревожной молодости" (1958), "Геологи" (1959), "Старый клен" (1961), "Главное, ребята, сердцем не стареть!" (1963), "Орлята учатся летать" (1965), "Нежность" (1966) и многие другие.