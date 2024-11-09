Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

72 043 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман
    Только изуродовала себя! А какая хорошенькая была в "Привидении"!Деми Мур - настоя...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Клоун гриватый беглый папуас.На съёмках фильма...
  • Акимова Татьяна
    А сколько среди этих семей мигрантов, не говорят!!!В Петербурге семь...

Композитор Александра Пахмутова празднует свое 95-летие

Композитор Александра Пахмутова празднует свое 95-летие

Композитору, народной артистке СССР Александре Пахмутовой исполнилось 9 ноября 95 лет. В ее послужном списке примерно 400 песен, среди них такие культовые композиции, как "Песня о тревожной молодости" (1958), "Геологи" (1959), "Старый клен" (1961), "Главное, ребята, сердцем не стареть!" (1963), "Орлята учатся летать" (1965), "Нежность" (1966) и многие другие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх