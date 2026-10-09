На улице Зубковой в Рязани сбили 40-летнего мужчину

ДТП случилось в четверг, 8 октября, около дома №26А на улице Зубковой. По предварительным данным, 22-летний водитель Hyundai Solaris сбил 40-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
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