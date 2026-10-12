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Регионы России

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Болгария обратилась к ЕС и НАТО за помощью в расследовании атак в Чёрном море

Болгария обратилась к ЕС и НАТО за помощью в расследовании атак в Чёрном море

Болгария направила официальные запросы в Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО) с целью получения технической помощи для расследования нападения беспилотников на два торговых судна в Чёрном море.

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