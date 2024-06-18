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Прощание с военнослужащим Павлом Чагиным, погибшим в СВО, состоится в Пермском крае

Прощание с военнослужащим Павлом Чагиным, погибшим в СВО, состоится в Пермском крае

Прощание с военнослужащим Павлом Чагиным, погибшим в ходе спецоперации, состоится в Пермском крае. Павел Чагин родился в 1974 году в Чусовом, с 2009 года жил и работал Соликамске.

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