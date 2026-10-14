71-летняя народная артистка России Лариса Долина появилась на гала-концерте IV Всероссийской премии «Мы верим твердо в героев спорта» в смелом и ярком наряде, однако ее выход обернулся конфликтом с журналистом Георгием (Герой) Иващенко.
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