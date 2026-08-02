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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» сделал посыл, что будет бороться с «Зенитом» за первое место». Гришин о выкупе Даку

Александр Гришин оценил вероятный трансфер форварда « Рубина » Мирлинда Даку в «Спартак». Сообщалось , что красно-белые уведомили казанский клуб об активации опции выкупа игрока сборной Албании за 11 млн евро.

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