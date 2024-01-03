The Telegraph предупредила Украину о возможном предательстве Запада

Западные правительства, превозносившие Украину как защитницу либеральных ценностей, всё активнее начинают сигнализировать о недостатке терпения и отсутствии военной и экономической поддержки Киеву, пишет 2 января обозреватель The Telegraph Роберт Кларк.
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