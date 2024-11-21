Психолог связала одиночество с риском развития заболеваний мозга

Всё чаще специалисты стали связывать одиночество с риском возникновения различных заболеваний. В беседе с «Известиями» 21 ноября клинический и детский психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Соломеина рассказала о влиянии образа жизни на здоровье человека.
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