Психолог связала одиночество с риском развития заболеваний мозга

Всё чаще специалисты стали связывать одиночество с риском возникновения различных заболеваний. В беседе с «Известиями» 21 ноября клинический и детский психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Соломеина рассказала о влиянии образа жизни на здоровье человека.