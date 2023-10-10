Изменяются правила предоставления услуг проезда по платным дорогам Пензенской области

Пензенская область внесла изменения в правила предоставления услуг по организации проезда на платных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также на платных участках таких дорог.
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