Стоимость проезда по основным межмуниципальным направлениям по состоянию на утро 5 февраля 2025 года* ✔️Донецк Макеевка (111-й) 70 руб.
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