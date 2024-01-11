Авиация ВС РФ поразила опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении

РИАМО - 11 янв. Российская армейская авиация при поддержке артиллерии поразила три командно-наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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