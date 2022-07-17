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Удалось ли Джо Байдену уговорить Саудовскую Аравию качать больше нефти? Комментарий Георгия Бовта

Удалось ли Джо Байдену уговорить Саудовскую Аравию качать больше нефти? Комментарий Георгия Бовта

Решение нефтяного вопроса наблюдатели называли основной целью визита Байдена в Саудовскую Аравию, ради которой президент США встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, которого ранее называл причастным к убийству журналиста Хашогги.

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