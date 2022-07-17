Удалось ли Джо Байдену уговорить Саудовскую Аравию качать больше нефти? Комментарий Георгия Бовта

Решение нефтяного вопроса наблюдатели называли основной целью визита Байдена в Саудовскую Аравию, ради которой президент США встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, которого ранее называл причастным к убийству журналиста Хашогги.
Решение нефтяного вопроса наблюдатели называли основной целью визита Байдена в Саудовскую Аравию, ради которой президент США встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, которого ранее называл причастным к убийству журналиста Хашогги.
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