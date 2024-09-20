Эксперт РЭО рассказал о перспективах развития вторичной переработки на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени

Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов выступил 18 сентября на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени с докладом на тему экономики замкнутого цикла и представили стимулирующие меры для применения вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленности.