Эксперт РЭО рассказал о перспективах развития вторичной переработки на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени

Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов выступил 18 сентября на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени с докладом на тему экономики замкнутого цикла и представили стимулирующие меры для применения вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленности.
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