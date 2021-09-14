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Причины и подводные камни поворота России на Восток

Причины и подводные камни поворота России на Восток

Статья программного директора Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофея Бордачёва по итогам Восточного экономического форума о завершении «поворота России на Восток» привлекла к себе большое внимание российского экспертного сообщества, задавшегося вопросом – а действительно ли этот «поворот» закончился, и не совершает ли страна ошибку, «повернув не туда»? Официально принято считать, что глобальный российский геополитический маневр вызван стремлением найти новый надежный долгосрочный драйвер для ускорения развития Дальнего Востока, так как внутренних резервов для решения задачи у России явно не хватает.

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Игорь Кузнецов
Главный вопрос - как капитал в инфраструктурные проекты грамотно привлечь и этими деньгами эффективно распорядиться. Если на проект взять 25% средств из бюджета (из Фондов), то 75% должны быть инвестициями из внебюджетных источников.
Владимир Шевченко
Смелее на Восток ! АПК +ВПК = Великая Россия !
Наталья Денисенко
Думаю-что в случае с Китаем--следует соблюдать предельную осторожность и аккуратность--мало ли-какие лидеры и какие идеи охватят их в будущем.-даже ближайшем.

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