Камала Харрис согласилась участвовать в новом раунде дебатов с Дональдом Трампом

Вице-президент США Камала Харрис, представляющая Демократическую партию и претендующая на пост президента, согласилась на проведение второго раунда дебатов со своим конкурентом республиканцем Дональдом Трампом.
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