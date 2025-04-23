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Мировое обозрение

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Зачем японцы сажают дрон в клетку? Первый в мире летающий молниеотвод успешно прошёл испытания

Зачем японцы сажают дрон в клетку? Первый в мире летающий молниеотвод успешно прошёл испытания

Группа японских инженеров впервые в мире запустила в грозовое облако Беспилотник. Дрон, защищенный клеткой Фарадея, пропустил через себя разряд молнии и показал — создать летающий молниеотвод возможно! Полёт оказался успешным и в настоящее время инженеры изучают возможность не только защищать наземные сооружения от молний, но и собирать гигаватты электроэнергии, которые впустую утекают в землю при разрядах.

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