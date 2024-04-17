Гернат и «Локомотив» согласовали новый 2-летний контракт на улучшенных условиях

Мартин Гернат продолжит выступать за «Локомотив». 31-летний словацкий защитник договорился с ярославским клубом о продлении контракта на два года на улучшенных условиях, информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
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