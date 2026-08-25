Эксперт Миллер: частота обновления маникюра зависит от скорости роста ногтей

Обновлять маникюр с гель-лаком стоит раз в две-четыре недели. Об этом VSE42.Ru рассказала организатор чемпионата и бьюти-форума Imperial Beauty Fusion, победитель и судья международных чемпионатов, член Евразийского художественного союза, nail-стилист модных показов Ирина Миллер.