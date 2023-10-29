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Кривонос считает, что Зеленский не обеспечил оборону на Купянском направлении

Кривонос считает, что Зеленский не обеспечил оборону на Купянском направлении

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удалось наладить эффективное военное производство и защиту военных в зоне боевых действий на Купянском направлении, считает генерал-майор Вооруженных сил страны в отставке Сергей Кривонос.

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