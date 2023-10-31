Толик рвется к власти: Чубайс внезапно засобирался в Россию с грандиозным проектом, в котором нет Путина

Пусть приезжает! Надеюсь, что у нас в России найдется честная и патриотичная душа, которая отправит эту рыжую крысу к его любимому гайдару!

Людмила Петрухина

Харя у рыжего не треснет? Уголовку завели за растраты в Роснано. Все жители России ждут либо его посадки на нары либо его смертушки. Спасибо, его заботы о нас нам не надо. Он уже один раз о нас позаботился, до сих пор хлебаем огромной ложкой последствия его заботы. Твать рыжая, гореть тебе в огне!!!