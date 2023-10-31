Нашим «политэмигрантам» нет покоя: они продолжают интриговать за рубежом точно так же, как делали это в России.
Толик рвется к власти: Чубайс внезапно засобирался в Россию с грандиозным проектом, в котором нет Путина
Комментарии
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Александр Денисов
Рыжий что то знает...
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2 д.
Владимир Елкин
Пусть приезжает! Надеюсь, что у нас в России найдется честная и патриотичная душа, которая отправит эту рыжую крысу к его любимому гайдару!
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2 д.
Людмила Петрухина
Харя у рыжего не треснет? Уголовку завели за растраты в Роснано. Все жители России ждут либо его посадки на нары либо его смертушки. Спасибо, его заботы о нас нам не надо. Он уже один раз о нас позаботился, до сих пор хлебаем огромной ложкой последствия его заботы. Твать рыжая, гореть тебе в огне!!!
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1 д.
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