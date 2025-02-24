Эксперт по алкоголю Шапкин: российское игристое вино подорожает на 10% до марта

Российские игристые вина подорожают на 10% до 8 марта, спрогнозировал для "Газеты.Ru" руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
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