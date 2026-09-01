Агент Гурцкая считает: «Только фанат «Зенита» видит пенальти «Факелу», а «19 человек из 20 скажут, что его нет». Как формируется негатив…

«9 из 10 человек - даже, думаю, не 9, а где-то 19 из 20 скажут, что это не пенальти, - заявил в очередной раз футбольный агент Тимур Гурцкая о пенальти в ворота «Факела» в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).