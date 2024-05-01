Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украина. Какая страна, такие президенты. А немцы снова вскрылись нашими врагами

Украина. Какая страна, такие президенты. А немцы снова вскрылись нашими врагами

Юрий Кот Продолжаю публиковать мысли Вячеслава Александровича Смоленко на злобу дня.

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