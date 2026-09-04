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Нижегородская правда

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В НОИЦ обсудят стратегии по увековечиванию памяти жертв геноцида в период ВОВ

В НОИЦ обсудят стратегии по увековечиванию памяти жертв геноцида в период ВОВ

В понедельник, 7 сентября, в 13:00 в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) пройдет пресс-конференция, посвященная реализации Федерального закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов».

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