В НОИЦ обсудят стратегии по увековечиванию памяти жертв геноцида в период ВОВ

В понедельник, 7 сентября, в 13:00 в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) пройдет пресс-конференция, посвященная реализации Федерального закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ На кого на самом ...
- ДВ В Нижегородской о...
- ДВ Названы цены на б...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым