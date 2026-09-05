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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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17-летний Скворцов о дебюте: «Я воспитанник «Торпедо», для меня отдельная честь выходить на первый матч в КХЛ под этой эмблемой, такое дорогого стоит»

Нападающий «Торпедо»  Сергей Скворцов  высказался о своем дебюте в КХЛ. В матче со «Спартаком» (1:0) 17‑летний форвард забросил решающую шайбу.

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