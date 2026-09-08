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Царьград

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Минвостокразвития определил три главных направления для Дальнего Востока

Минвостокразвития определил три главных направления для Дальнего Востока

Заместитель министра Эльвира Нургалиева на Восточном экономическом форуме обозначила три ключевых направления для развития креативных индустрий на Дальнем Востоке: кино, моду и урбанистику.

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