Агент Селюк заявил, что тренер Слуцкий зарабатывает на форварде Дзюбе

Российский агент Дмитрий Селюк заявил, что направление шоу-бизнеса выбивает из спортивной составляющей нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбу, и отметил негативное влияние на игрока тренера Леонида Слуцкого.
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