Райский островок

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

«Лицо не обнаружено», – наотрез отрёкся от хозяйки смартфон наутро после праздника, хотя с чего бы? Выпила полшампуса, склевала два салатика, легла в половине второго, спала как убитая.