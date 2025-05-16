Моя семья. Счас...
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Райский островок

Райский островок

«Лицо не обнаружено», – наотрез отрёкся от хозяйки смартфон наутро после праздника, хотя с чего бы? Выпила полшампуса, склевала два салатика, легла в половине второго, спала как убитая.

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