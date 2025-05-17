ТАСС: в деле замглавы департамента Минтранса РФ могут появиться новые обвиняемые

Новые задержанные могут появиться в уголовном деле, возбужденном в отношении заместителя начальника департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта РФ Владимира Луговенко.
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