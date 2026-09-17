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Минцифры обсуждает с Apple включение 5G на iPhone в РФ

Минцифры обсуждает с Apple включение 5G на iPhone в РФ

В России сети 5G уже доступны в 16 городах для 10 млн абонентов. До конца года планируется расширение покрытия до 50 городов.

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