Минцифры обсуждает с Apple включение 5G на iPhone в РФ

В России сети 5G уже доступны в 16 городах для 10 млн абонентов. До конца года планируется расширение покрытия до 50 городов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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